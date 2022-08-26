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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ


17:21 26.08.2022

ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) предлагает изменение процентной ставки по кредитам физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредитополучателям, которым банк предоставил кредит на финансирование недвижимости с переменной процентной ставкой (привязана к ставке рефинансирования Национального банка), за исключением кредитных договоров, заключенных в рамках указа № 240 от 04.07.2017, предлагается заключить дополнительные соглашения без посещения подразделений Сбер Банка.

Сутью данного дополнительного соглашения является продление фиксации по 31 декабря 2022 года ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на уровне 9,25% годовых.

Банк размещает публичную оферту в открытом доступе на официальном сайте кредитодателя с предложением заключить соглашение, согласно п. 3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. При этом датой направления письменного предложения считается дата его размещения в открытом доступе на официальном сайте (www.sber-bank.by) кредитодателя.

В случае несогласия с этим предложением кредитополучателю необходимо в срок до 31 августа 2022 года (включительно) обратиться в Сбер Банк с письменным заявлением о непринятии условий Оферты банка.
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