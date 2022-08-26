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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:35 26.08.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 26 августа 2022 года изменило процентные ставки по ряду депозитов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу «Аккорд плюс» на 35 дней ставка в BYN теперь составит 1,0% годовых, «Цептер Аккорд» на 35 дней - 1,5% годовых (USD) и 1,0% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка составит 3,8% годовых (USD) и 3,0% годовых (EUR); «Цептер Гармония Плюс» на 95 дней - 4,0% годовых (BYN).
По депозиту «Цептер Лояльный 130 дней» составит 4,6% годовых (USD) и 3,6% годовых (EUR).
Кроме того, «Цептер Банк» запускает новый вклад на 180 дней в долларах США и евро. Новый депозит можно открыть в отделениях банка в Минске и Бресте в соответствии с текущим расписанием.
Депозит предполагает возможность пополнения, ставка по вкладу составляет 5,8% годовых в долларах и 4,8% годовых в евро. Минимальная сумма размещения - 50 долларов США или евро, максимальная сумма не более 25 тыс. долларов или евро.
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