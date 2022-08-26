Национальный банк принял постановление от 23 августа 2022 г. № 310 «О выпуске в обращение памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, к юбилею Беларусбанка с 5 сентября 2022 г. будут выпущены в обращение: золотая монета «Беларусбанк. 100 гадоў» номиналом 50 рублей, тиражом 249 штук; серебряная монета «Беларусбанк. 100 гадоў» номиналом 20 рублей, тиражом 1599 штук; медно-никелевая монета «Беларусбанк. 100 гадоў» номиналом 1 рубль, тиражом 3399 штук.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.