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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ ВЫПУСТЯТ К ЮБИЛЕЮ БЕЛАРУСБАНКА
14:52 26.08.2022
Национальный банк принял постановление от 23 августа 2022 г. № 310 «О выпуске в обращение памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, к юбилею Беларусбанка с 5 сентября 2022 г. будут выпущены в обращение: золотая монета «Беларусбанк. 100 гадоў» номиналом 50 рублей, тиражом 249 штук; серебряная монета «Беларусбанк. 100 гадоў» номиналом 20 рублей, тиражом 1599 штук; медно-никелевая монета «Беларусбанк. 100 гадоў» номиналом 1 рубль, тиражом 3399 штук.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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