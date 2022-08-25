|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕВОДЫ ПО QR-КОДУ В СЕРВИСЕ "НЕТМОНЕТ"
11:18 26.08.2022
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в договор комплексного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения в переводы по QR-коду в сервисе "нетмонет": добавлена возможность использовать карточку платежной системы МИР.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2022
Курсы в банках
на 26.08.2022
Конвертация в банках
на 26.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте