БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕВОДЫ ПО QR-КОДУ В СЕРВИСЕ "НЕТМОНЕТ"

11:18 26.08.2022 ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в договор комплексного банковского обслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения в переводы по QR-коду в сервисе "нетмонет": добавлена возможность использовать карточку платежной системы МИР.