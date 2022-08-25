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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТ 27 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ
09:47 26.08.2022
В обслуживании банковских карт 27 августа могут происходить сбои.
Как сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр», 27 августа 2022 года в период времени с 00:00 до 06:00 будут проходить технологические работы на сетевом оборудовании центра.
В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.
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