БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТ 27 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ

09:47 26.08.2022 В обслуживании банковских карт 27 августа могут происходить сбои. Как сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр», 27 августа 2022 года в период времени с 00:00 до 06:00 будут проходить технологические работы на сетевом оборудовании центра. В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.