ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает новую услугу «Суперкурс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, услуга позволяет совершать обмен валюты онлайн в мобильном приложении UP в любой точке мира 24/7 по лучшему курсу в банке.

С услугой «Суперкурс» более подробно можно ознакомиться на сайте ОАО «Банк БелВЭБ».