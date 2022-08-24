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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ НОВУЮ УСЛУГУ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ ОБМЕНУ ВАЛЮТЫ ОНЛАЙН
13:08 25.08.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает новую услугу «Суперкурс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, услуга позволяет совершать обмен валюты онлайн в мобильном приложении UP в любой точке мира 24/7 по лучшему курсу в банке.
С услугой «Суперкурс» более подробно можно ознакомиться на сайте ОАО «Банк БелВЭБ».
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