БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК АКТУАЛИЗИРОВАЛ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

13:09 22.08.2022 /ЭКОПРЕСС/. ЗАО «МТБанк» актуализировало информацию о возможности международных платежей для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расширена доступность проведения международных платежей. Так, появилась возможность получать переводы в EUR и отправлять переводы в EUR в Польшу. Кроме того, доступны международные переводы в российских рублях и польских злотых. При этом оплаты по картам МТБанка, включая валютные, а также переводы с карты на карту банка работают стабильно в рамках соглашений с международными платежными системами.