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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК АКТУАЛИЗИРОВАЛ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
13:09 22.08.2022
/ЭКОПРЕСС/. ЗАО «МТБанк» актуализировало информацию о возможности международных платежей для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расширена доступность проведения международных платежей.
Так, появилась возможность получать переводы в EUR и отправлять переводы в EUR в Польшу.
Кроме того, доступны международные переводы в российских рублях и польских злотых.
При этом оплаты по картам МТБанка, включая валютные, а также переводы с карты на карту банка работают стабильно в рамках соглашений с международными платежными системами.
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