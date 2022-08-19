БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА ПРОЙДЕТ 30 АВГУСТА

10:38 22.08.2022 30 августа 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется проинформировать о результатах внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, в том числе оценки эффективности деятельности наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО. К рассмотрению запланировано четыре вопроса.