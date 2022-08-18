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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ДЛЯ МСП В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПРОДЛЕНА ДО ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА
09:50 19.08.2022
ОАО «Белгазпромбанк» совместно с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» продлили до октября 2023 года программу поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), экспортеров товаров, работ и услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, ресурсы доступны в белорусских рублях на срок до 40 месяцев для финансирования инвестиционных затрат и текущей деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих экспорт товаров, работ и услуг.
Стоимость кредитов установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 2 п.п., что на сегодня составляет 14,00% годовых.
Более подробную информацию об условиях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства можно получить на сайте или у специалистов банка, оставив заявку на консультацию.
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