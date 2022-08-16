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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЕЩЕ ОДИН МИНИ-ОФИС ВТБ С БАНКОМАТОМ С ФУНКЦИЕЙ CASH-RECYCLING ОТКРЫЛСЯ В БРЕСТЕ


10:06 17.08.2022

Мини-отделение банка ВТБ (Беларусь) с использованием уникального устройства – банкомата с функцией cash recycling (возможность принятия и выдачи наличных) с расширенным функционалом открылось в Бресте (пр-т Машерова, 17. Магазин "ЦУМ").

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и пр.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карт, совершение платежей, оформление договоров страхования, обмен валют через банкомат и иные операции по банковским картам.

Банкомат с функцией cash-recycling позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с мгновенным зачислением на счет клиента.
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