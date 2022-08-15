БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК С 25 АВГУСТА ПЕРЕЙДЕТ НА ЕВРО С РАСЧЕТАХ С MASTERCARD

12:43 16.08.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» переходит с доллара на евро в расчетах с международной платежной системой Mastercard. «С 25 августа вместо долларов США валютой расчетов нашего банка с международной платежной системой Mastercard будет евро», - говорится в сообщении финучреждения..