25 августа 2022 г. ОАО «Сбер Банк» проводит внеочередное общее собрание акционеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о досрочном прекращении полномочий и избрании члена счетной комиссии и прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк».

Акционеры определят размер вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк» за исполнение ими своих обязанностей.

Кроме того, планируется утвердить дивидендную политику ОАО «Сбер Банк».