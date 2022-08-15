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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ
09:49 16.08.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 16 августа 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях - до 17,90% годовых; в долларах США - до 6,90% годовых; в евро - до 6,90% годовых и в российских рублях - до 12,00% годовых.
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