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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТЫ СБЕР БАНКА ПЕРЕВЕДУТ НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ЗАЩИТЫ ПЛАТЕЖЕЙ
17:25 15.08.2022
Сбер Банк запустил новую технологию защиты платежей.
Она придет на смену ранее действовавшей 3D Secure и будет использоваться для подтверждения покупок в интернете.
Новый сервис «Интернет-пароль» доступен бесплатно. Его поддерживают выпущенные банком карты Visa и Mastercard. Если на них уже подключен 3D Secure, то переход будет «бесшовным» – карты переключатся автоматически.
Все остальные могут «привязать» карты к сервису в мобильном или интернет-банке. Для этого нужно указать карту, зайти в настройки, выбрать платежи в интернете и подтвердить номер телефона, на который будут приходить одноразовые пароли при совершении операций. Сервис нужно подключить к карте до совершения онлайн-транзакции.
«Интернет-пароль» позволит существенно повысить безопасность платежей благодаря дополнительной ступени идентификации. Каждая операция в интернет-магазине должна быть подтверждена специальным одноразовым паролем из SMS на номер мобильного телефона.
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