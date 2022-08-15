ВТБ (Беларусь) предлагает новый депозит «Мои условия» со сроком размещения средств от 35 до 1900 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, депозит предполагает возможность выбрать любой срок его окончания из предлагаемого диапазона с точностью до дня.

Вклад доступен в белорусских или российских рублях, долларах США и евро. Доходность по безотзывным депозитам в белорусских рублях составит до 12,8% годовых.

Дополнительные взносы возможны по безотзывным и отзывным вкладам со сроком размещения более 190 дней. Период внесения дополнительных взносов по депозиту зависит от фактического срока размещения.

Процентный доход по безотзывным депозитам может выплачиваться ежемесячно на текущий счет вкладчика, открытый в банке, либо доначисляться к сумме вклада. Капитализированные процентные доходы по безотзывному депозиту со счета вклада могут быть выплачены вкладчику по запросу при обращении в офис банка до срока окончания депозита.

При этом банк прекращает заключение новых договоров по отзывным и безотзывным вкладам «Окно возможностей», безотзывным вкладам «Доходный», Безотзывным вкладам «Дуэт в BYN» и «Дуэт в USD».