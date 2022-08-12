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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ НАЧАЛИ РАЗМЕЩАТЬ ВКЛАДЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
12:03 15.08.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» начало размещать вклады для юрлиц и ИП в китайских юанях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается разместить денежные средства в китайских юанях в срочный безотзывный банковский вклад (депозит) по ставкам до 3,5% годовых на сроки размещения от 92 до 1090 дней.
Подробную информацию об условиях размещения денежных средств в китайских юанях во вклад (депозит) можно получить в учреждениях банка и на сайте банка.
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