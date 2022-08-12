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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК НАЧАЛ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОЕКТ БЕЛКАРТ PAY
10:29 15.08.2022
ОАО «Белагропромбанк» начало поддерживать новый сервис для совершения бесконтактной оплаты карточками БЕЛКАРТ банка с использованием мобильного устройства на операционной системе Android.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать и установить мобильное приложение БЕЛКАРТ из Google Play.
В настоящий момент сервис доступен владельцам мобильных устройств с операционной системой Android 6.0 и выше, и при наличии модуля NFC.
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