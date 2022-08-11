ОАО «Белагропромбанк» расширило возможности информирования клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь появилась возможность доставки сообщения в рамках услуги «SMS-информирование» как сообщениями операторов сотовой связи, так и посредством мессенджера Viber.