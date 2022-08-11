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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ
10:52 12.08.2022
ОАО «Белагропромбанк» расширило возможности информирования клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь появилась возможность доставки сообщения в рамках услуги «SMS-информирование» как сообщениями операторов сотовой связи, так и посредством мессенджера Viber.
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