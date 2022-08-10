БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»

11:11 11.08.2022 ОАО «Белагропромбанк» прекращает оказание услуг по денежным переводам «Золотая Корона». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуги по денежным переводам «Золотая корона» будут прекращены с 13 августа в системах дистанционного банковского обслуживания (мобильное приложение и интернет-банкинг) и с 15 августа в подразделениях банка.