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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
09:05 11.08.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 10 августа 2022 года снизило ставки по всем программам кредитования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, кредит «Кредитный Cashalot» доступен со ставкой, сниженной на 3,4 процентных пункта, а все кредиты на покупку автомобиля, в том числе с пробегом, стали легче почти на 6 процентных пунктов и предлагаются банком под 22% годовых (в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь).
Ставка по новым кредитам на приобретение или строительство квартиры снижена до 21% годовых (опять же, переменная – в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь).
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