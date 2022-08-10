ОАО «Белгазпромбанк» с 10 августа 2022 года снизило ставки по всем программам кредитования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, кредит «Кредитный Cashalot» доступен со ставкой, сниженной на 3,4 процентных пункта, а все кредиты на покупку автомобиля, в том числе с пробегом, стали легче почти на 6 процентных пунктов и предлагаются банком под 22% годовых (в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь).

Ставка по новым кредитам на приобретение или строительство квартиры снижена до 21% годовых (опять же, переменная – в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь).