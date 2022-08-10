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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


PARITETBANK НАЧАЛ ДЕЛИТЬСЯ ДОХОДОМ СО СВОИМИ БИЗНЕС-КЛИЕНТАМИ


15:02 10.08.2022

Paritetbank предложил бизнесу получать проценты за денежные средства, которые находятся у них на счете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе, не важно, в какой валюте открыт счет – долларах, евро, белорусских или российских рублях. Получать доход компании могут в конце каждого месяца, и зависит он от среднедневного остатка суммы каждого дня. Например, если в среднем за день на счете компании остается больше 10 000 белорусских рублей, то бизнес-клиент получает доход в размере 3% от этой суммы. Если остаток больше 2 500 EUR, 3 000 USD или 300 000 российских рублей, то в размере 0,2 %.

«Подобного предложения для бизнеса на рынке банковских услуг еще не было. В нашем банке возможность получать дополнительный доход со своего счета предусмотрена в новом тарифе расчетно-кассового обслуживания «Андромеда». В первую очередь предложение выгодно для компаний с крупным оборотом – это сферы оптовой и розничной торговли, экспорта, промышленности, IT и многие другие. Ведь чем больше сумма на счете, тем больший % возврата может получить компания. Фактически новый тарифный план снимает вопрос с необходимостью пользоваться депозитами для бизнеса. Ведь та же ставка по проценту в белорусских рублях, которую мы предлагаем при обслуживании счета в нашем банке, получается незначительно ниже ставки по отзывным депозитам. При этом доход начисляется ежемесячно и пользоваться им можно в этот же день», - прокомментировал начальник отдела разработки и внедрения продуктов в Paritetbank Андрей Сонич.

Возможность получать денежный процент со своего счета есть у всех, кто обслуживает свой бизнес в Paritetbank. Важно, что при расчете ежемесячной суммы учитывается каждый день пользования счетом, ведь процент считается на среднедневной остаток. Сумма за обслуживание на новом тарифном плане с возможностью получения процента составляет всего 150 белорусских рублей и предусматривает бесплатное открытие счетов, неограниченное количество платежей в белорусских рублях и корпоративных карт.

Paritetbank – первый в современной истории Беларуси коммерческий банк. Оказывает полный спектр услуг физическим и юридическим лицам. Банк не коснулись санкционные ограничения, что позволяет клиентам в свободном режиме пользоваться банковскими картами как при оплате оффлайн за границей, так и онлайн, в том числе и зарубежных магазинах. Международные бизнес-переводы для юрлиц также проходят без ограничений.
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