ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) приглашает бизнес-клиентов сегмента малого и микробизнеса принять участие в конкурсе инвестиционных проектов, организатором которого выступает Мингорисполком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, участие в мероприятии открывает возможность претендовать на финансовую господдержку.

Государственная финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестиционных проектов, бизнес-проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Размер помощи: в белорусских рублях, не более 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка, установленной на дату возмещения части процентов, в иностранной валюте – в размере не более 0,5 ставки по кредиту.