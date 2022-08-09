Держатели карт Visa и Mastercard ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) теперь могут оплачивать онлайн на белорусских сайтах с помощью сервиса «Интернет-пароль».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вместо действовавшего ранее 3D Secure банк предложил использовать сервис «Интернет-пароль» для подтверждения покупок в онлайне. Это значит, что держатели всех карт Банка Visa Mastercard могут безопасно оплачивать свои покупки онлайн.

Держателям карт, которые ранее уже подключили к картам Visa или Mastercard 3D Secure, дополнительных действий не потребуется: карты с подключенным 3D Secure будут автоматически переключены на совершение онлайн-операций с помощью «Интернет-пароль».

Если 3D Secure ранее не был подключен, необходимо зайти в интернет/мобильный банк СберБанк Онлайн выбрать нужную карту, зайти в настройки, выбрать платежи в Интернете и подтвердить номер телефона, на который будут приходить одноразовые пароли при совершении операций.