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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:50 09.08.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» с 10 августа 2022 года повышает размер процентных ставок по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие размеры годовых процентных ставок: по вкладу «Добры месяц» и вкладу «Цудоўны» на срок 35 дней ставка теперь составляет от 8,0% годовых; по вкладу «Хуткi» на срок от 2-х месяцев – ставка до 13,5% годовых в зависимости от срока размещения; по вкладу «Шчодры» на срок от 3-х месяцев – до 15.5% годовых в зависимости от срока размещения; по вкладу «На Мару» на срок 3 месяца – ставка теперь составит 5,0% годовых.
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