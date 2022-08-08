БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКОМАТАХ АЛЬФА-БАНКА ВНОВЬ МОЖНО СНЯТЬ ДОЛЛАРЫ США

09:55 09.08.2022 ЗАО «Альфа-Банк» восстановил для своих клиентов функцию снятия в банкоматах долларов США (USD). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимально допустимая сумма снятия - до 500 USD в сутки.