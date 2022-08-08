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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ
15:41 08.08.2022
ОАО «Технобанк» открыл 5 августа в Минске новое отделение в ТЦ «GreenTime» - УРМ №1 Расчетно-кассового центра №2 (ул. Рудобельская, 3).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на данный момент к услугам клиентов доступно кассовое обслуживание: обмен валюты, прием платежей от физических лиц, прием выручки и платежей в белорусских рублях от представителей ЮЛ и ИП.
Новое отделение работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00; в субботу с 10:40 до 21:00; а также в воскресенье с 10:40 до 21:00.
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