ОАО «Технобанк» открыл 5 августа в Минске новое отделение в ТЦ «GreenTime» - УРМ №1 Расчетно-кассового центра №2 (ул. Рудобельская, 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на данный момент к услугам клиентов доступно кассовое обслуживание: обмен валюты, прием платежей от физических лиц, прием выручки и платежей в белорусских рублях от представителей ЮЛ и ИП.

Новое отделение работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00; в субботу с 10:40 до 21:00; а также в воскресенье с 10:40 до 21:00.