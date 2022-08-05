ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ


16:23 05.08.2022

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в белорусских и российских рублях по договорам, заключенных с 5 августа 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта в белорусских рублях составляет от 1,0 до 1,3 процентных пункта, в российских рублях – от 0,8 до 1,80 процентных пункта.

Получить максимальную доходность по безотзывным вкладам «ВТБ-Enter» можно, оформив депозит в интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank. В белорусских рублях ставка составит 12,90% годовых, в российских рублях – 11,10% годовых при размещении на срок от 395 дней до 3 лет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2022
валюта курс
EUR 2.6254
USD 2.5952
RUB 4.3019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6413 +0.0159
USD 2.5944 -0.0008
RUB 4.2971 -0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6530
USD 2.5770 2.5850
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте