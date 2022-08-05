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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:23 05.08.2022
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в белорусских и российских рублях по договорам, заключенных с 5 августа 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта в белорусских рублях составляет от 1,0 до 1,3 процентных пункта, в российских рублях – от 0,8 до 1,80 процентных пункта.
Получить максимальную доходность по безотзывным вкладам «ВТБ-Enter» можно, оформив депозит в интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank. В белорусских рублях ставка составит 12,90% годовых, в российских рублях – 11,10% годовых при размещении на срок от 395 дней до 3 лет.
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