ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) расширило возможности сервиса по доставке карт по почтовому адресу держателя карты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, еперь движение почтового сообщения с картой Сбер Банка можно отслеживать по трек-коду вплоть до почтового ящика получателя. Сервис бесплатный и доступен в интернет/мобильном банке СберБанк Онлайн.

Банк отправит карты почтовым отправлением «1 класса» по адресу, указанному при онлайн-заказе карты. Отследить его передвижение в web-версии можно так: на главной странице перейти в «Документы и заявки», далее в «Карты» и выбрать дату заказа в календаре или приблизительный диапазон. Система предложит выбрать нужную заявку, затем кликнуть на «отследить» во фразе «Статус доставки можно отследить на сайте РУП «Белпочта», автоматически произойдет переадресация на сайт Белпочты, где в поле «Введите номер отправления» сразу будет указан трек-код отправления, а в поле «Где мое отправление?» – статус отправления.

Карточки Сбер Банка доставляют бесплатно как в Минске, так и в регионах. Такой способ не предполагает посещения офиса, а забрать карту можно из почтового ящика квартиры или частного дома.

Оформить карточку онлайн могут все желающие, не важно, в каком банке они раньше обслуживались. При заказе карты клиенты банка могут пройти идентификацию на официальном сайте банка через систему «СберБанк Онлайн» по логину или номеру телефона, а других банков – через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Заказать карту с доставкой можно самостоятельно, заполнив анкету в личном кабинете «СберБанк Онлайн», или с помощью консультантов Центра клиентской поддержки по единому номеру 148 или 5 148 148 (A1, МТС, Life) круглосуточно.