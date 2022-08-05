ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ДОСТАВКА КАРТ СБЕР БАНКА ПОЧТОЙ ТЕПЕРЬ С ОПЦИЕЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРЕКА


13:56 05.08.2022

ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) расширило возможности сервиса по доставке карт по почтовому адресу держателя карты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, еперь движение почтового сообщения с картой Сбер Банка можно отслеживать по трек-коду вплоть до почтового ящика получателя. Сервис бесплатный и доступен в интернет/мобильном банке СберБанк Онлайн.

Банк отправит карты почтовым отправлением «1 класса» по адресу, указанному при онлайн-заказе карты. Отследить его передвижение в web-версии можно так: на главной странице перейти в «Документы и заявки», далее в «Карты» и выбрать дату заказа в календаре или приблизительный диапазон. Система предложит выбрать нужную заявку, затем кликнуть на «отследить» во фразе «Статус доставки можно отследить на сайте РУП «Белпочта», автоматически произойдет переадресация на сайт Белпочты, где в поле «Введите номер отправления» сразу будет указан трек-код отправления, а в поле «Где мое отправление?» – статус отправления.

Карточки Сбер Банка доставляют бесплатно как в Минске, так и в регионах. Такой способ не предполагает посещения офиса, а забрать карту можно из почтового ящика квартиры или частного дома.

Оформить карточку онлайн могут все желающие, не важно, в каком банке они раньше обслуживались. При заказе карты клиенты банка могут пройти идентификацию на официальном сайте банка через систему «СберБанк Онлайн» по логину или номеру телефона, а других банков – через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Заказать карту с доставкой можно самостоятельно, заполнив анкету в личном кабинете «СберБанк Онлайн», или с помощью консультантов Центра клиентской поддержки по единому номеру 148 или 5 148 148 (A1, МТС, Life) круглосуточно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2022
валюта курс
EUR 2.6254
USD 2.5952
RUB 4.3019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6413 +0.0159
USD 2.5944 -0.0008
RUB 4.2971 -0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6530
USD 2.5770 2.5850
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте