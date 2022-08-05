|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДОСТАВКА КАРТ СБЕР БАНКА ПОЧТОЙ ТЕПЕРЬ С ОПЦИЕЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРЕКА
13:56 05.08.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) расширило возможности сервиса по доставке карт по почтовому адресу держателя карты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, еперь движение почтового сообщения с картой Сбер Банка можно отслеживать по трек-коду вплоть до почтового ящика получателя. Сервис бесплатный и доступен в интернет/мобильном банке СберБанк Онлайн.
Банк отправит карты почтовым отправлением «1 класса» по адресу, указанному при онлайн-заказе карты. Отследить его передвижение в web-версии можно так: на главной странице перейти в «Документы и заявки», далее в «Карты» и выбрать дату заказа в календаре или приблизительный диапазон. Система предложит выбрать нужную заявку, затем кликнуть на «отследить» во фразе «Статус доставки можно отследить на сайте РУП «Белпочта», автоматически произойдет переадресация на сайт Белпочты, где в поле «Введите номер отправления» сразу будет указан трек-код отправления, а в поле «Где мое отправление?» – статус отправления.
Карточки Сбер Банка доставляют бесплатно как в Минске, так и в регионах. Такой способ не предполагает посещения офиса, а забрать карту можно из почтового ящика квартиры или частного дома.
Оформить карточку онлайн могут все желающие, не важно, в каком банке они раньше обслуживались. При заказе карты клиенты банка могут пройти идентификацию на официальном сайте банка через систему «СберБанк Онлайн» по логину или номеру телефона, а других банков – через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).
Заказать карту с доставкой можно самостоятельно, заполнив анкету в личном кабинете «СберБанк Онлайн», или с помощью консультантов Центра клиентской поддержки по единому номеру 148 или 5 148 148 (A1, МТС, Life) круглосуточно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
Курсы в банках
на 05.08.2022
Конвертация в банках
на 05.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте