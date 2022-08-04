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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПЕРВЫМ В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛ СЕРВИС MIR PAY ДЛЯ ОПЛАТЫ СМАРТФОНОМ
11:44 05.08.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» первым в Беларуси предложило своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay для проведения транзакций с помощью смартфона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, этот сервис позволяет оплачивать покупки в любом терминале, в котором принимается бесконтактная оплата по картам «Мир».
Воспользоваться сервисом могут держатели карт «Мир» банка ВТБ (Беларусь) – обладатели смартфонов на платформе Android с технологией NFC. Чтобы начать пользоваться Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение в Google Play или App Gallery и привязать к нему банковскую карту банка ВТБ (Беларусь). После чего можно оплачивать покупки смартфоном в любом терминале, который принимает бесконтактные платежи по картам «Мир», в том числе там, где не работают другие платежные сервисы.
Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.
Частные лица могут оформить цифровую или физическую карту «Мир» бесплатно за 10 минут в любом офисе банка и самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank с доставкой по почте.
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