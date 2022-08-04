По итогам очередного этапа «Стартап-марафона» Белагропромбанка участники конкурса в сфере AgroTech получили возможность представить свои проекты на международной интернет-платформе RSHB.DIGITAL Россельхозбанка, который выступил одним из партнеров и экспертов конкурса.

Как сообщили ЭКОПРЕССС в пресс-службе банка, начинающие стартапы смогут привлечь внимание потенциальных инвесторов к своему проекту, а также стать участником экосистемы Россельхозбанка, политика которого сконцентрирована на продвижении агротех-стартапов и выводе их на рынок.

Стартап-марафон проходит в три этапа. Уже состоялся образовательный этап, который прошли 127 стартапов. В акселерационный этап из 81-й команды, подавшей заявки, было отобрано 20. В течение 3-х месяцев они смогут сделать свой продукт более зрелым с помощью бизнес-трекеров. Республиканский DemoDay подведет итоги конкурса и определит победителей.

В рамках «Стартап-марафона» Белагропромбанка состоялся отбор стартапов в акселерационный этап, где проекты будут дорабатываться под руководством опытных бизнес-трекеров

Главная цель конкурса «Стартап-марафон» Белагропромбанка – развитие и поддержка стартап-предпринимателей и малого инновационного бизнеса Беларуси. Участники соревнования могут получить обратную связь от экспертов в области развития инноваций, узнать о новых инструментах для дальнейшего выхода на международный рынок, привлечения инвестиций и знакомства со стратегическими партнерами.

Организация и проведение конкурсной программы осуществляется в тесном взаимодействии и при поддержке ключевых участников рынка и действующих партнеров экосистемы Белагропромбанка: Министерства экономики, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского инновационного фонда и индустриального парка «Великий камень», готовых оказать финансовую и информационную поддержку начинающим стартапам.

Кроме того, в качестве партнеров конкурса выступают субъекты инновационной инфраструктуры страны (региональные технопарки, инкубаторы), а также корпоративные клиенты банка, в том числе ведущие сельхозпредприятия Беларуси, готовые к сотрудничеству с инновационными стартапами с целью стимулирования внутренних инноваций и решения задач повышения эффективности производства, увеличения продаж, перестройки внутренних бизнес- и технологических процессов.

20 стартапов стали финалистами конкурса и получили возможность пройти программу акселерации – интенсивного развития и структуризации своего проекта

Дополнительная возможность представилась для агротех-стартапов, которые были отобраны экспертным жюри по результатам промежуточных питчинг-сессий для прохождения акселерационной программы «Стартап-марафона». Выбранные проекты выставлены на витрине стартапов интернет-платформы RSHB.DIGITAL Россельхозбанка. Среди них компании:

СканФилд – технология мониторинга и картографирования массы собранного зерна,

Dib.protein – производство белковой-пребиотической добавки для кормов сельскохозяйственных животных из личинок черной львинки,

ApiScale – смарт-весы для пчеловодов,

Summax – зеркальные панели для теплиц,

MeteoScan – метеостанции для прогноза погоды на сельскохозяйственных угодьях.

Сегодня Россельхозбанк активно ведет деятельность по поддержке и развитию агротех-стартапов. Финучреждением создан клуб инвесторов в агротехнологии, где собираются венчурные фонды и агрокорпорации из России и дружественных стран, которые помогают «упаковать» и продвинуть перспективный проект.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка, прокомментировала актуальность и важность партнерства Россельхозбанка и Белагропромбанка в направлении поддержки и развития стартап-движения: «Мы уверены, что сотрудничество Россельхозбанка и Белагропромбанка сейчас актуально как никогда прежде. Оба банка имеют уникальные инструменты для поддержки развития агротехнологий в своих странах. Объединение усилий и экспертизы будет способствовать ускоренному росту стартапов и развитию технологий для сельского хозяйства, которое является значимой частью экономики обеих стран. Мы будем рады видеть белорусских инноваторов в нашей экосистеме для стартапов и готовы оказать им всестороннюю поддержку в масштабировании на территории России».

Агротех-стартапы, которые успешно пройдут все этапы «Стартап-марафона», в перспективе будут интегрированы в экосистему «Своё Фермерство», что будет способствовать продвижению и быстрому масштабированию бизнеса на емких рынках. Безусловно, для белорусских стартапов это очень интересная перспектива.