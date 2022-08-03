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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОВЕРДРАФТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
11:39 04.08.2022
ОАО «Белагропромбанк» возобновляет прием пакетов документов в рамках кредитных продуктов «Кредит на потребительские нужды онлайн» и «Овердрафтное кредитование» для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, овердрафтный кредит можно получить на срок до 1 года по ставке 24% годовых (СР+12 п.п.).
Кредит на потребительские нужды онлайн можно оформить при помощи системы «Интернет-банкинг» и «Мобильное приложение» сроком до 3 лет по ставке 24% годовых (СР+12 п.п.).
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