ОАО «Белагропромбанк» возобновляет прием пакетов документов в рамках кредитных продуктов «Кредит на потребительские нужды онлайн» и «Овердрафтное кредитование» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, овердрафтный кредит можно получить на срок до 1 года по ставке 24% годовых (СР+12 п.п.).

Кредит на потребительские нужды онлайн можно оформить при помощи системы «Интернет-банкинг» и «Мобильное приложение» сроком до 3 лет по ставке 24% годовых (СР+12 п.п.).