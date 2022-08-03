БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ С ЧЕКАМИ DIGITAL TAX FREE

10:40 04.08.2022 ОАО «Технобанк» с 4 августа 2022 года возобновляет обслуживание по чекам компании Digital Tax Free. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возврат НДС осуществляется за товары приобретённые в магазинах на территории Литвы.