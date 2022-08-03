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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ С ЧЕКАМИ DIGITAL TAX FREE


10:40 04.08.2022

ОАО «Технобанк» с 4 августа 2022 года возобновляет обслуживание по чекам компании Digital Tax Free.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возврат НДС осуществляется за товары приобретённые в магазинах на территории Литвы.
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