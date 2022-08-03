«Прямая линия» с заместителем председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Ясинской Юлией Михайловной состоится 10 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 14:00 до 15:00 по телефону +375 17 397 83 95.

Граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам по следующей тематике:

- корпоративный бизнес;

- директивное кредитование;

- развитие системного комплексного банковского обслуживания, методологии и отчетности;

- развитие экосистемы.

Порядок рассмотрения обращений, поступающих в ходе проведения прямых телефонных линий, регламентирован постановлением Совмина от 23.07.2012 №667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».