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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА СОСТОИТСЯ 10 АВГУСТА
13:35 03.08.2022
«Прямая линия» с заместителем председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Ясинской Юлией Михайловной состоится 10 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 14:00 до 15:00 по телефону +375 17 397 83 95.
Граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам по следующей тематике:
- корпоративный бизнес;
- директивное кредитование;
- развитие системного комплексного банковского обслуживания, методологии и отчетности;
- развитие экосистемы.
Порядок рассмотрения обращений, поступающих в ходе проведения прямых телефонных линий, регламентирован постановлением Совмина от 23.07.2012 №667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».
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