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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
12:00 03.08.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает для клиентов малого бизнеса новый пакет услуг «НОВЫЙ СТАРТ» с бесплатным обслуживанием.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый продукт имеет ряд преимуществ: неограниченное количество платежей в белорусских рублях; зарплатное обслуживание – 0,1% от суммы зачислений; сервис Control – 10 запросов в месяц для проверки деловой репутации Ваших партнеров; выпуск и обслуживание корпоративной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ или Visa Classic; сервис «Библиотека» – шаблоны основных документов для повседневной бизнес-деятельности; а также экспертный центр – профессиональная консультация по вопросам ведения бизнеса.
Пакет услуг «НОВЫЙ СТАРТ» предназначен для юридических лиц, не имеющих на момент обращения текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях. Срок действия пакета составляет 3 календарных месяца, не считая месяца подключения.
Предложение действует по 31 декабря 2022 года.
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