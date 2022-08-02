ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает для клиентов малого бизнеса новый пакет услуг «НОВЫЙ СТАРТ» с бесплатным обслуживанием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый продукт имеет ряд преимуществ: неограниченное количество платежей в белорусских рублях; зарплатное обслуживание – 0,1% от суммы зачислений; сервис Control – 10 запросов в месяц для проверки деловой репутации Ваших партнеров; выпуск и обслуживание корпоративной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ или Visa Classic; сервис «Библиотека» – шаблоны основных документов для повседневной бизнес-деятельности; а также экспертный центр – профессиональная консультация по вопросам ведения бизнеса.

Пакет услуг «НОВЫЙ СТАРТ» предназначен для юридических лиц, не имеющих на момент обращения текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях. Срок действия пакета составляет 3 календарных месяца, не считая месяца подключения.

Предложение действует по 31 декабря 2022 года.