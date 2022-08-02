БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК СНИЗИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

10:58 03.08.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 1 августа 2022г. снизило процентную ставку по кредитному продукту: «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту теперь составляет 24,0% годовых.