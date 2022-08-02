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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК СНИЗИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
10:58 03.08.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 1 августа 2022г. снизило процентную ставку по кредитному продукту: «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту теперь составляет 24,0% годовых.
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