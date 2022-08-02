ОАО «Банк Дабрабыт» привлекло синдицированный кредит в размере 900 млн. российских рублей от группы российских банков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом объем заявок от банков-участников значительно превысил требуемую сумму. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к банку со стороны иностранных кредиторов.

Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на кредитование и развитие инвестиционного потенциала белорусских предприятий, а также финансирование торговых контрактов клиентов банка, связанных с поставками из Российской Федерации.

Данная сделка стала третьей в истории синдицированных заимствований банка на международных рынках капитала.