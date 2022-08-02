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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРИВЛЕК СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
17:45 02.08.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» привлекло синдицированный кредит в размере 900 млн. российских рублей от группы российских банков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом объем заявок от банков-участников значительно превысил требуемую сумму. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к банку со стороны иностранных кредиторов.
Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на кредитование и развитие инвестиционного потенциала белорусских предприятий, а также финансирование торговых контрактов клиентов банка, связанных с поставками из Российской Федерации.
Данная сделка стала третьей в истории синдицированных заимствований банка на международных рынках капитала.
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