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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОМ РАЗВИТИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ НАПРАВЛЕНО 3,5 МЛРД. РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРОЕКТОВ
16:04 02.08.2022
Банком развития за январь-июнь 2022 года направлено 3,5 млрд. рублей в эквиваленте на реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов соцназначения. Такие данные были озвучены на состоявшемся накануне расширенном заседании правления Банка развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 891,0 млн. рублей, а портфель экспортных кредитов вырос в 1,5 раза. На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь-июнь текущего года было предоставлено 143,5 млн. рублей в эквиваленте, из них более 60% – на финансирование экспортоориентированных и импортозамещающих проектов.
В целом за первое полугодие 2022 года на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних предприятий Банком развития предоставлено порядка 4,6 млрд. белорусских рублей, что более чем в 2 раза превышает уровень первого полугодия 2021 года.
В истекшем периоде Банк развития осуществлял деятельность, направленную на достижение своей главной цели – содействие устойчивому развитию национальной экономики, эффективной реализации государственной социально-экономической политики.
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