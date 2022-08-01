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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» В АВГУСТЕ ПРОВОДИТ АКЦИЮ ПО ВЫПУСКУ КАРТОЧЕК
11:46 02.08.2022
ЗАО «Банк «Решение» в период с 1 по 31 августа 2022г. предлагает клиентам выпустить одну из карточек Visa в рамках акции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карту Visa Gold сроком действия 2 года можно выпустить за 10 BYN; Visa Platinum сроком действия 3 года - за 35 BYN.
При наличии карточки Visa, у которой срок действия истек в 2022 году либо истекает в августе 2022, есть возможность перевыпустить её в рамках данной акции.
Выпустить или же перевыпустить карточку можно как в отделении Банка, так и в мобильном приложении.
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