ЗАО «Банк «Решение» в период с 1 по 31 августа 2022г. предлагает клиентам выпустить одну из карточек Visa в рамках акции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карту Visa Gold сроком действия 2 года можно выпустить за 10 BYN; Visa Platinum сроком действия 3 года - за 35 BYN.

При наличии карточки Visa, у которой срок действия истек в 2022 году либо истекает в августе 2022, есть возможность перевыпустить её в рамках данной акции.

Выпустить или же перевыпустить карточку можно как в отделении Банка, так и в мобильном приложении.