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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ
10:21 02.08.2022
ОАО «Белагропромбанк» изменяет со 2 августа размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по банковским вкладам (депозитам) в белорусских и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, со 2 августа размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях до 18,50% годовых; в российских рублях до 12,00% годовых.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.
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