ОАО «Белагропромбанк» изменяет со 2 августа размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по банковским вкладам (депозитам) в белорусских и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, со 2 августа размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях до 18,50% годовых; в российских рублях до 12,00% годовых.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.