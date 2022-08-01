ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) обновило приложение «СберБанк Онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, релиз в версии 3.3.2., в частности, дает возможность совершать произвольные переводы и настроить новую услугу «E-mail отправление» и уже доступен для пользователей на сайте банка sber-bank.by.

Расширены возможности клиентов по получению уведомлений о совершенных операциях с платежной картой. В новой версии стала доступна новая услуга «E-mail-отправления», которая позволяет настроить получение уведомлений о совершенных операциях на адрес электронной почты.

После перехода банковской системы на стандарты ISO 20022, потребовалось обновление, чтобы в приложении вновь была доступна услуга «Произвольный перевод» (в версии 3.3.1. и ниже, данный сервис не будет отображаться, для возобновления доступа к услуге нужно обязательно обновить приложение. Пользователям на iOS рекомендуется использовать адаптивную WEB-версию: https://www.sber-bank.by/loginsbol). Она позволяет провести платеж по реквизитам счета в белорусских рублях внутри страны.