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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ


09:55 01.08.2022

Беларусбанк снижает процентные ставки по ряду кредитных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, с 1 августа этого года снижаются процентные ставки до 17,5% годовых (ставка рефинансирования + 5,5 п.п) по вновь заключаемым кредитным договорам для докредитования граждан, заключивших в банке кредитные договоры на финансирование недвижимости с господдержкой, а также снижаются до 19,5% годовых (ставка рефинансирования + 7,5 п.п.) ставки для граждан, заключивших договоры на строительство жилья с государственными заказчиками (застройщиками).

Кроме того, возобновлена выдача кредитов на строительство (реконструкцию) жилых помещений у различных застройщиков независимо от формы собственности под 21,5% годовых (ставка рефинансирования + 9,5 п.п.).

Банк по-прежнему предоставляет возможность воспользоваться партнерской программой «Ипотека с нами» с партнерами-госзастройщиками, в том числе с новыми – ГПО «Минскстрой» и ОАО «Могилевский домостроительный комбинат». При этом ставка по данному кредитному продукту в грейс-период составит от 10,5% годовых (ставка рефинансирования – 1,5 п.п.).

Важно, что годовая ставка по кредиту «Ипотека экспресс» на покупку недвижимости стала выгодней – 21,5% (ставка рефинансирования + 9,5 п.п.).

Хорошие новости для тех, кто планирует покупку автомобиля Geely. Ставка по кредиту по окончании грейс-периода снижена до 19,75% годовых (ставка рефинансирования + 7,75 п.п.). В течении грейс-периода ставка по кредиту составит 8,0% годовых (ставка рефинансирования – 4 п.п).

Также банк снижает до 19,75% годовых процентные ставки по новым овердрафтным кредитам со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев.
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