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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРОДЛЕВАЮТ СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТОЧЕК
15:57 29.07.2022
ОАО «Белагропромбанк» продлевает сроки действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее, за исключением кредитных, студенческих, депозитных, виртуальных, дополнительных (выпущенных на другое лицо), корпоративных, а также неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, перевыпускать такие карточки не требуется, ими можно пользоваться даже после указанного на ней срока.
Операции, совершаемые с использованием данных карточек за границей, могут быть отклонены зарубежными банками. Для совершения операций на зарубежных ресурсах, банк рекомендует выпустить бесплатную виртуальную карточку в мобильном приложении.
Для совершения операций за рубежом рекомендуется использовать другую карту, срок действия которой не истек. При отсутствии такой карты рекомендуется обратиться в банк для ее оформления.
Услуга SMS-оповещения, предоставляемая по карточкам с продленным сроком действия, также будет автоматически продлена.
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