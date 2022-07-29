ОАО «Белагропромбанк» продлевает сроки действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее, за исключением кредитных, студенческих, депозитных, виртуальных, дополнительных (выпущенных на другое лицо), корпоративных, а также неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, перевыпускать такие карточки не требуется, ими можно пользоваться даже после указанного на ней срока.

Операции, совершаемые с использованием данных карточек за границей, могут быть отклонены зарубежными банками. Для совершения операций на зарубежных ресурсах, банк рекомендует выпустить бесплатную виртуальную карточку в мобильном приложении.

Для совершения операций за рубежом рекомендуется использовать другую карту, срок действия которой не истек. При отсутствии такой карты рекомендуется обратиться в банк для ее оформления.

Услуга SMS-оповещения, предоставляемая по карточкам с продленным сроком действия, также будет автоматически продлена.