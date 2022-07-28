С 29 июля 2022 года вступают в силу изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» для физических лиц в части выплаты перевода без открытия счета.

«Пункт 6 «Выплата перевода без открытия счета (1)(20)» не распространяется на физических лиц, которые выступают Продавцом транспортного средства по договору купли-продажи с ЗАО «Банк «Решение» для последующей передачи в лизинг», - говорится в сообщении финучреждения.