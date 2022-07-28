БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

12:24 29.07.2022 ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменение в Перечень вознаграждений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уменьшен срок (с трех до одного месяца) не взимания единого вознаграждения при подключении к Пакету решений A-Private с 1 августа 2022 года.