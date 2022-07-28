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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
12:24 29.07.2022
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменение в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уменьшен срок (с трех до одного месяца) не взимания единого вознаграждения при подключении к Пакету решений A-Private с 1 августа 2022 года.
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