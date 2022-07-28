|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РАССКАЗАЛ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ISO 20022
11:29 29.07.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» рассказало о порядке исполнения документов корпоративных клиентов в связи с внедрением методологии ISO 20022 29.07.2022.
«…платежные инструкции, списки по зачислению денежных средств на счета физических лиц и иные документы, поступившие в банк и подлежащие исполнению 1 августа 2022 года, будут аннулированы. Потребуется их повторное создание и направление в банк 1 августа с обязательным заполнением реквизитов кодификатора назначения платежа», - пояснило финучреждение.
29 июля с 16:15 до 1 августа 2022 года до 16:45 исполнение банком платежных поручений клиентов посредством системы мгновенных платежей осуществляться не будет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
Курсы в банках
на 29.07.2022
Конвертация в банках
на 29.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте