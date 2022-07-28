ОАО «АСБ Беларусбанк» рассказало о порядке исполнения документов корпоративных клиентов в связи с внедрением методологии ISO 20022 29.07.2022.

«…платежные инструкции, списки по зачислению денежных средств на счета физических лиц и иные документы, поступившие в банк и подлежащие исполнению 1 августа 2022 года, будут аннулированы. Потребуется их повторное создание и направление в банк 1 августа с обязательным заполнением реквизитов кодификатора назначения платежа», - пояснило финучреждение.

29 июля с 16:15 до 1 августа 2022 года до 16:45 исполнение банком платежных поручений клиентов посредством системы мгновенных платежей осуществляться не будет.