ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ЛИМИТЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ


10:36 29.07.2022

ОАО «Технобанк» изменяет лимиты по платежным картам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимиты на совершение наличных расходных операций по банковским карточкам, оформленным к счетам составят: в долларах США - до 3000 USD в сутки; в евро – до 1000 EUR в сутки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2022
валюта курс
EUR 2.6642
USD 2.6170
RUB 4.3470
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6642 +0.0044
USD 2.6170 -0.0128
RUB 4.3470 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6830 2.6900
USD 2.6130 2.6200
RUB 3.4000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 63.0000 77.2000
USD/RUB 61.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте