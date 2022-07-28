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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ЛИМИТЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ
10:36 29.07.2022
ОАО «Технобанк» изменяет лимиты по платежным картам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимиты на совершение наличных расходных операций по банковским карточкам, оформленным к счетам составят: в долларах США - до 3000 USD в сутки; в евро – до 1000 EUR в сутки.
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