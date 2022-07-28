БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ ЛИМИТЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ

10:36 29.07.2022 ОАО «Технобанк» изменяет лимиты по платежным картам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимиты на совершение наличных расходных операций по банковским карточкам, оформленным к счетам составят: в долларах США - до 3000 USD в сутки; в евро – до 1000 EUR в сутки.