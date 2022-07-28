С 1 августа 2022 года платежная система Беларуси переходит на методологию международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, она затронет проведение безналичных платежей и расчетов в белорусских рублях, в том числе при оплате неисполненных денежных обязательств, как юридических, так и физических лиц.

В соответствии с требованиями стандарта ISO 20022 платежные инструкции, в том числе постоянно действующие платежные поручения, должны содержать информацию о стране регистрации нерезидента, статусе стороны, коде назначения платежа. Для исполнения платежей необходимо представить их в банк с учетом новых требований.

С учетом перехода к новым стандартам, 29 июля платежи будут проходить с некоторыми особенностями.

Про особенности осуществления платежей с введением международного стандарта ISO 20022 можно узнать здесь. Это касается как юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц, которые осуществляют платежи в кассе банка либо через интернет-банкинг и мобильное приложение.

Для адаптации к новым требованиям по заполнению платежных инструкций на сайте Белинвестбаека создана специальная страница – ISO 20022, где можно найти примеры заполнения платежных поручений и требований, а также коды назначения платежа, которые будут использоваться при проведении операций.

В банке обращают внимание, что код назначения платежа будет считаться обязательным реквизитом к заполнению. За правильность проставления кодов в платежной инструкции (платежное поручение, квитанция и пр.) отвечает плательщик.