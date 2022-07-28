БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА ВСТУПИЛИ В СИЛУ

16:16 28.07.2022 С 28 июля 2022 года вступили в силу изменения в перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, включено условие невзимания плат за отзыв (отмену) исполненного платежного поручения в долларах (п 2.2.4), если перевод клиента был заблокирован из-за санкций.