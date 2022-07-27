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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИТ НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДОЛЛАРАМИ И ЕВРО В УСТРОЙСТВАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
13:54 28.07.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 1 августа 2022 года приостанавливает некоторые валютные операции с наличными долларами и евро через устройства самообслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будут приостановлены следующие операции: пополнение карточки; первоначальный взнос по вкладу; дополнительный взнос по вкладу; валютно-обменные операции.
О возобновлении указанных операций финучреждение сообщит дополнительно.
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