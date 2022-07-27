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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВОЗОБНОВЛЯЕТ УСЛУГУ «КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС»
12:29 28.07.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 8 августа 2022 года возобновляет для владельцев карточного продукта «Комплимент» и премиальных карточек Infinite и Signature предоставление услуги «Консьерж-сервис».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ранее подключенным, а также активным пользователям продукта «Комплимент» будет автоматически подключен пакет Basic, а для карточек Infinite и Signature – Elite+.
После получения приветственного CMC-сообщения для активации и использования услуги «Консьерж-сервис» нужно будет выбрать всего лишь удобный мессенджер для общения (Viber, WhatsApp, Telegram) или скачать отдельное приложение i-Concierge в App Store / Google Play.
Для премиальных карточек уровня Infinite и Signature услуга доступна автоматически после открытия карт-счета. Держатели карточек «Комплимент» могут самостоятельно подключить «Консьерж-сервис» в интернет-банке, приложении VTB mBank или офисе.
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