ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 8 августа 2022 года возобновляет для владельцев карточного продукта «Комплимент» и премиальных карточек Infinite и Signature предоставление услуги «Консьерж-сервис».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ранее подключенным, а также активным пользователям продукта «Комплимент» будет автоматически подключен пакет Basic, а для карточек Infinite и Signature – Elite+.

После получения приветственного CMC-сообщения для активации и использования услуги «Консьерж-сервис» нужно будет выбрать всего лишь удобный мессенджер для общения (Viber, WhatsApp, Telegram) или скачать отдельное приложение i-Concierge в App Store / Google Play.

Для премиальных карточек уровня Infinite и Signature услуга доступна автоматически после открытия карт-счета. Держатели карточек «Комплимент» могут самостоятельно подключить «Консьерж-сервис» в интернет-банке, приложении VTB mBank или офисе.